Borsa: Asia in calo su timori rallentamento crescita della Cina

Borse di Asia e Pacifico in prevalenza deboli sulle persistenti preoccupazioni per il rallentamento della crescita economica in Cina. Tra i listini tiene Tokyo (+0,32%), dopo la giornata di festività, con gli acquisti che si concentrano sui titoli del comparto bancario, seguendo le prime indicazioni trimestrali del settore negli Usa.

L'attesa tanto per le Piazze europee quanto per Wall Street (i future sono negativi) è di calo. Tra i macro da monitorare con particolare attenzione il dato sulle vendite al dettaglio statunitensi di giugno, ultimo segnale sui consumi prima della pubblicazione del prodotto interno lordo di fine mese.



