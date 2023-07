Antitrust indaga sulla vendita dei biglietti al Colosseo

Faro dell'Antitrust sulla vendita dei biglietti per visitare il Colosseo. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di Società Cooperativa Culture (CoopCulture), Musement, GetYourGuide, Tiqets e Viator per il servizio di vendita dei biglietti per il Parco Archeologico del Colosseo, che comprende le aree dell'Anfiteatro Flavio-Colosseo, del Palatino, del Foro Romano e della Domus Aurea.

Secondo l'Autorità, i consumatori non avrebbero la possibilità di acquistare i biglietti sul sito del rivenditore ufficiale CoopCulture perché verrebbero comprati in massa da rivenditori secondari.



