Yellen, 'non mi attendo una recessione negli Usa'

"Non mi attendo una recessione negli Stati Uniti, la crescita ha rallentato ma il mercato del lavoro è ancora piuttosto forte". Lo afferma la segretaria al tesoro Janet Yellen in un'intervista a Bloomberg tv nel corso del G20 in India secondo cui "il rallentamento dell'economia della Cina può avere degli effetti negativi" in un certo numero di Paesi ed è maggiore di quanto atteso dopo la fine del Covid. Con la Cina, la Yellen ha auspicato un calo della tensione ma ha rilevato come Pechino "non ha dissipato i timori" e le critiche sulle pratiche commerciali scorrette che hanno portato all'aumento delle tariffe da parte degli Usa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA