Salvini, 'la pace fiscale è un vantaggio per lo Stato'

"Una pace fiscale per chi ha fatto le dichiarazioni ma non è riuscito a versarle tutte è un vantaggio per lo Stato che incassa una marea di miliardi da usare per stipendi e pensioni e significa una liberazione per 15 milioni di persone". Lo ha ribadito il vice premier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini al suo arrivo a Cagliari per l'inaugurazione del distretto della cantieristica nautica, prima tappa di una visita che lo vedrà impegnato nel pomeriggio a Bari Sardo per l'inaugurazione di 6 chilometri della statale 125 e a Orgosolo per la ripresa dei lavori di costruzione della diga Cumbidanovu.

"Ci sono ad oggi 15 milioni di italiani che hanno fatto la dichiarazione dei redditi, ma hanno un conto aperto con l'agenzia delle entrate - ha sottolineato Salvini -. Non posso pensare che un terzo degli italiani, tolti i minorenni, sono persone che hanno avuto un problema con il Fisco, non ce l'hanno fatta pagare tutto quello che dovevano, dovrebbero essere aiutati non condannati".

"Poi gli evasori totali, quelli che non hanno mai pagato per quanto mi riguarda vanno in galera - ha chiarito -. Se uno ha un arretrato che negli anni raddoppia e quadruplica va aiutato perché altrimenti continueremo ad avere milioni di italiani di serie B".



