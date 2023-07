Prezzo del gas ancora in ribasso ad Amsterdam, il mercato di riferimento per l'Europa: il future con consegna ad agosto ha chiuso la seduta in calo del 3% a 25,1 euro al Megawattora.

Dall'inizio della guerra in Ucraina il livello più basso è stato toccato il primo giugno scorso a 24,6 euro.



