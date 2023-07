Borsa: Milano fiacca con l'Europa dopo l'avvio di Wall street

I mercati azionari del Vecchio Continente restano tutti negativi dopo l'avvio incerto di Wall street: la Borsa peggiore è sempre quella di Parigi, che cede oltre un punto percentuale sullo scivolone dei titoli del lusso trascinati al ribasso dal gruppo Richemont (Cartier), che a Zurigo perde l'8% dopo i conti trimestrali e la crescita inferiore alle stime del Pil cinese.

Tra gli altri listini Amsterdam perde lo 0,7%, Francoforte mezzo punto, con Milano e Londra in calo dello 0,2%. Piazza Affari è sostenuta anche dalla tenuta dei titoli di Stato, con lo spread a quota 168 e il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,16%. Piatta la Borsa di Mosca, nonostante il gas rimanga sui suoi minimi poco sopra i 25 euro al Megawattora. Sempre debole anche il rublo, che contro l'euro viaggia sui suoi valori più bassi dai primi giorni della guerra in Ucraina poco sopra quota 101.

In questo quadro, in Piazza Affari vendite su Moncler, che perde oltre il 3% in scia agli altri gruppi europei del settore.

Piatta Tim, in rialzo di oltre due punti percentuali Cnh e Leonardo.



