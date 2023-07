Borsa: Milano fiacca (-0,1%), giù Moncler, bene Banco e Leonardo

Piazza Affari appare fiacca dopo oltre due ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in lieve calo (-0,1%) dopo un'incursione in territorio positivo. Risale sopra quota 167 il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,2 punti al 4,154% e quello tedesco di 2,4 punti al 2,483%.

Sul paniere principale pesa Moncler (-3,88%), sulla scia del calo di Richemont dopo i conti trimestrali e dopo il rallentamento del Pil in Cina. Pesano anche Interpump (-3%), Campari (-1,66%), Stm (-1,65%) e Nexi (-1,44%). Riduce il calo, Pirelli (-0,89%), mentre si conferma al vertice del paniere Banco Bpm (+1,76%), sull'onda dell'intesa siglata venerdì scorso sui pagamenti elettronici con Bcc, Iccrea e Fsi. Seguono Leonardo (+1,64%), Cnh (+1,24%), Bper (+1,27%), Mps (+0,98%), Mediobanca (+0,93%) e Unicredit (+0,8%). Più cauta Intesa (+0,29%), mentre riduce il rialzo Tim (+0,19%)In luce anche Mps (+1,54%), Tim (+1,14%) e Cnh (+0,79%). Acquisti su Bper (+0,82%) e Unicredit (+0,67%), più cauta invece intesa (+0,1%). Riduce il calo il greggio (Wti -0,19% a 75,28 dollari al barile) a vantaggio di Eni (+0,51%), che rimbalza. Invariata Tenaris, mentre resta debole Saipem (-0,31%). Contrastate Enel (+0,43%) ed A2a (-0,21%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA