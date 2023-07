Borsa: Asia in ordine sparso dopo il Pil cinese, Tokyo -0,09%

Avvio di settimana in ordine sparso per le principali borse di Asia e Pacifico, dopo la crescita del Pil inferiore alle stime (+6,3% contro il 7,1% previsto) in Cina. Tokyo ha ceduto lo 0,09% e Seul lo 0,38%. Contrastate Taiwan (+0,29%) e Sidney (-0,06%), ancora aperte Hong Kong (+0,33%), Shanghai (-1,15%), Shenzhen (-0,83%) Mumbai (+0,25%) e Singapore -0,15%). Negativi i future sull'Europa e sui listini Usa in attesa dell'inflazione italiana, degli interventi di Christine Lagarde e Philip Lane della Bce, del rapporto mensile della Bundesbank e dell'indice manifatturiero dello Stato di New York.

Stabile l'euro a 1,12 dollari, mentre la sterlina si rafforza a 1,3 biglietti verdi e lo yen scende a 138,47 sulla divisa Usa.

In calo il greggio (Wti -1,19% a 74,52 dollari al barile), l'oro (-0,1% a 1.954,06 dollari l'oncia), l'acciaio (-0,96% a 3.713 dollari la tonnellata) e il gas naturale (-5,94% a 24,42 euro al MWh).

Deboli a Tokyo i titoli dei grandi esportatori Sony (-1,08%), Panasonic (-1,19%), Suzuki (-2,24%) e Subaru (-1,17%), mentre tiene Toyota (+0,29%). In luce i produttori di semiconduttori Advantest (+5,74%), Disco (+1,86%), Screen Holdings (+1,84%) e Tokyo Electron (+1,76%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA