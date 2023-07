In Italia 6 imprese su 10 faticano a trovare specialisti Ict

L'anno scorso, quasi 1 impresa su 10 (9,5%) nell'Ue ha riferito di aver assunto o che stava cercando di assumere specialisti in Itc nel 2021 e il 62,8% di queste imprese ha avuto difficoltà a coprire i posti vacanti. In Italia la quota è in linea, poco sopra il 60%.

Lo spiega Eurostat in un recente rapporto sull'Ict, cioè l'Information and Communication Technologies (le tecnologie dei sistemi integrati di telecomunicazione, i computer, le tecnologie audio-video e relativi software).

La percentuale di imprese che hanno assunto o tentato di assumere ma hanno incontrato difficoltà è stata sostanzialmente più alta tra le grandi imprese (72,2%). Tuttavia, le quote sono elevate anche tra le medie imprese (63,7%) e le piccole imprese (59,9%).

Tra i membri dell'Ue che se la passano peggio ci sono Slovenia (78,0%), Repubblica Ceca (77%) e Germania (76,6%).

Oltre i tre quarti delle imprese che hanno assunto o cercato di assumere specialisti hanno avuto difficoltà a coprire i posti vacanti. Lussemburgo è al 70,9% e i Paesi Bassi (70,4%) seguono da vicino, con una percentuale significativa di imprese che affrontano le stesse difficoltà.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA