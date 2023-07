Salvini, 'ora tavoli a oltranza per i rinnovi dei contratti'

"Da questa settimana ci saranno tavoli a oltranza per il rinnovo dei contratti sulle ferrovie e sugli aeroporti": lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando al Tg1. Salvini è tornato a difendere la precettazione dei lavoratori delle ferrovie, che giovedì scorso hanno dimezzato le ore di sciopero per un'ordinanza del ministro, perché "non è fermando il Paese, i treni o gli aerei che si ottiene qualcosa, ma lavorando. E sono contento di aver restituito il diritto alla mobilità a tantissimi italiani", ha detto. Mi dispiace che qualcuno, penso a Landini, se la sia presa, io non sono contro il diritto alla sciopero, ma non si può danneggiare un intero Paese", ha concluso.



