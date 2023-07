Dalle 10 lo sciopero negli aeroporti, dura fino alle 18

Inizia alle 10 e durerà fino alle 18 lo sciopero del personale di terra negli aeroporti, servizi di handling e check-in. Sarebbero 250.000 - secondo il Codacons - i passeggeri che rischiano di rimanere a terra e 1.000 i voli a rischio cancellazione.

Dopo lo sciopero dei treni dunque un'altra giornata di passione attende i viaggiatori italiani e i turisti e proprio in piena estate. Ita cancella 133 voli, ma non è finita: incroceranno le braccia dalle 12 alle 16 anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair. E sempre oggi è previsto lo sciopero dalle 10 alle 18 di piloti e assistenti di volo di Vueling.

Solo a Napoli, ad esempio, è stata già annunciata la cancellazione di 118 voli (59 in arrivo e 59 in partenza). In Sardegna i voli cancellati sono 50, a Torino 30.



Polemiche sul ricorso della Cgil contro l'ordinanza del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha dimezzato lo stop dei ferrovieri e sul rigetto deciso dal Tar. I sindacati Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta denunciano che il loro contratto è scaduto da sei anni, chiedendone quindi l'immediato rinnovo.

e su Salvini sottolineano che ha 'negato il diritto di sciopero'. Il ministro replica: 'Ricorsi e insulti non mi fanno paura'. "Conto sul buon senso di tutti", ha detto poi ieri Salvini parlando dell'agitazione di oggi.



