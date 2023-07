Istat, a maggio cala l'export (-0,3%), tonfo dell'import (-3%)

A maggio 2023 si stima una lieve flessione congiunturale per le esportazioni (-0,3%) e una riduzione più ampia per le importazioni (-3,0%). Lo rileva l'Istat.

Nel mese l'export cresce su base annua dello 0,9% in termini monetari (era -5,3% ad aprile) mentre segna una contrazione in volume (-3,6%). L'import registra una flessione tendenziale del 7,6% in valore mentre in volume è pressoché stazionario (+0,1%).

La stima del saldo commerciale a maggio 2023 è pari a +4.711 milioni di euro (era -62 milioni a maggio 2022).

Il deficit energetico (-4.831 milioni) quasi si dimezza rispetto a un anno prima (-8.291 milioni) e l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici aumenta da 8.229 milioni di maggio 2022 a 9.542 milioni di maggio 2023.



