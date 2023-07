Borsa: Milano debole in chiusura (-0,39%), giù Banco Bpm ed Eni

Ha chiuso in calo Piazza Affari l'ultima seduta della settimana, coincisa con l'avvio della stagione delle trimestrali a Wall Street. Il persistere dei timori su nuovi rialzi dei tassi a seguito di dati macro favorevoli e di risultati societari migliori delle stime ha indotto gli investitori ad accorciare le loro posizioni su diversi titoli. Determinante poi il calo del greggio (Wti -1,29% a 75,9 dollari al barile).

L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,39% a 28.663 punti, tra scambi modesti per 1,88 miliardi di euro di controvalore. Sotto pressione Banco Bpm (-2,15%), titolo peggiore del paniere di riferimento, mentre Mps (+1,72%) è stata la migliore, al 6/o rialzo consecutivo, guadagnando il 13,65% dallo scorso 6 luglio.

Sugli scudi invece Fineco (+1,49%), deboli invece Bper (-0,82%), Unicredit (-0,73%) e Intesa (-0,55%) . Segno meno per Saipem (-1,71%), Enel (-1,45%) ed Eni (-1,42%), insieme a Prysmian (-1,25%), A2a (-1,18%), Cnh (-0,86%), Stellantis (-0,63%), Iveco (-0,54%) e Tenaris (-0,46%). Effetto conti a scoppio ritardato per Cucinelli (-3,6%), che ha diffuso la semestrale nella vigilia a borsa chiusa. Rialzi per Ferrari (+1,42%), Amplifon (+0,7%), Campari (+0,62%) e Tim (+0,54%). Marginale Stm (+0,38%), rispetto ai rivali europei.

