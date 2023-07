Borsa: l'Europa prosegue senza slancio, pesa l'energia

Le Borse europee proseguono senza particolare slancio dopo le brillanti sedute dei giorni scorsi.

I mercati restano concentrati sul tema del rialzo dei tassi da parte delle banche centrali. Gli investitori guardano con attenzione anche alla stagione delle trimestrali che servirà a testare l'andamento della crescita economica globale. Sul fronte valutario l'euro è poco mosso a 1,1230 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. In terreno positivo Parigi (+0,3%), Madrid (+0,2%) e Londra (+0,1%). In calo Francoforte (-0,1%), dopo il dato sui prezzi alla produzione in calo. I principali listini europei sono appesantiti dal comparto dell'energia (-0,5%), con il prezzo del petrolio poco mosso. Il Wti si attesta a 76,89 dollari al barile e il Brent a 81,38 dollari. Tra i comparti azionari scende anche quello delle utility (-0,1%), con le quotazioni del gas che fanno registrare un rialzo del 5% a 27,9 euro al megawattora.

Seduta positiva per il settore finanziario (+0,1%) con le banche che guadagnano lo 0,2%, con la prospettiva di maggiori ricavi per effetto del rialzo dei tassi, mentre le assicurazioni cedono lo 0,2%. Acquisti sul lusso (+0,8%), con Lvmh (+1,2%) e Hermes (+1%). Piatta Burberry (+0,01%), dopo i risultati del trimestre. In crescita il settore tecnologico (+0,3%) e la farmaceutica (+0,7%).

Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund sale a 166 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,14%. In lieve rialzo anche il rendimento del titolo spagnolo al 3,5% e quello della Grecia al 3,87 per cento.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA