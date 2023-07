Le Borse europee avviano la seduta all'insegna della cautela dopo il rally dei giorni scorsi. Dopo i dati sull'inflazione sotto i riflettori ci sono le prossime mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi d'interesse. In arrivo anche la stagione delle trimestrali che darà indicazioni sull'andamento della crescita economica.

Apertura in calo per Parigi (-0,22%), Francoforte (-0,11%) e Londra (-0,09%).



