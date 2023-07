Borsa: Europa poco mossa, Wall Street positiva, Milano -0,05%

Si confermano poco mosse le principali borse europee sulla scia dell'avvio degli scambi Usa (Dow Jones +0,48%, Nasdaq +0,37%), nel giorno delle prime trimestrali della stagione. La migliore è Londra (+0,48%), seguita da Parigi (+0,31%), Madrid (+0,13%) e Milano (+0,07%), mentre cede Francoforte (-0,08%). In rialzo a 166,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2 punti al 4,15%. e quello tedesco di 1,2 punti al 2,48%.

Prevale l'incertezza tra gli investitori, che si interrogano sulle prossime decisioni delle banche centrali sui tassi, anche dopo il dato dell'inflazione Usa di mercoledì scorso. In rialzo l'euro a 1,12 sul dollaro, che sale a 0,76 sterline e 138,1 yen.

Acquisti sui produttori di semiconduttori Asml (+2,87%) e Asm (+2,29%), seguite da Stm (+0,71%). Positivi anche i farmaceutici AstraZeneca (+1,72%), Roche (+1,44%) e Recordati (+0,93%) a differenza di Diasorin (-0,06%). In ripresa anche il comparto del lusso con Lvmh (+1,44%), Hermes (+1,35%), mentre frena Cucinelli (-2,34%) dopo i conti. In campo telefonico guadagnano Deutsche Telekom (+1,22%), Tim (+1,19%) e Vodafone (+0,82%).

Deboli i petroliferi Repsol (-3,11%), TotalEneregies (-1,94%), Bp (-1,71%), Shell (-1,13%) ed Eni (-1,59%), con il calo del greggio (Wti -0,49% a 76,51 dollari al barile) e soprattutto del gas naturale (-1,7% a 26,15 euro al MWh).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA