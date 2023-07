Ricchezza globale in calo, a 255mila miliardi dollari (-4%)

I ricchi sono meno ricchi ma per poco: per la prima volta dopo 15 anni, il valore della ricchezza finanziaria globale si è contratto, diminuendo del 4% nel 2022 e arrivando a 255mila miliardi di dollari. Stando allo studio "Global Wealth 2023: Resetting the Course", il 23° rapporto annuale sulla ricchezza globale a cura di Boston Consulting Group, tra i fattori scatenanti vi è il contesto di incertezza geopolitica dovuto alla guerra in Ucraina, che ha determinato l'aumento dell'inflazione, l'incremento dei tassi di interesse e le scarse performance dei mercati azionari.

Tuttavia, ci si aspetta che questa diminuzione sia di breve durata, poiché è previsto un rimbalzo del 5% per quest'anno, che porterà il valore della ricchezza globale a 267mila miliardi di dollari. L'Italia è l'ottavo Paese per ricchezza finanziaria totale a livello modiale, con un totale di 5.700 miliardi di dollari americani leggermente meno rispetto al 2021. Nonostante il mercato abbia registrato un'inflessione nell'ultimo anno, l'insieme di ricchezza finanziaria, pool di asset reali e passività sono cresciuti del 2,1% dal 2017 al 2022, raggiungendo in totale i 13.700 miliardi di dollari.



