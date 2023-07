Il Pil del Regno Unito scende meno delle stime in maggio (-0,1%)

Il Pil del Regno Unito è sceso dello 0,1% nel mese di maggio, meno quindi dello 0,3% previsto, a fronte di un rialzo in aprile dello 0,2% su base mensile.

Rispetto al maggio del 2022 invece il calo è pari allo 0,4%, contro lo 0,7% previsto e il rialzo dello 0,5% registrato in aprile.

Al di sotto delle stime (-0,6%) la produzione industriale su base mensile, prevista in calo dello 0,4% dopo aver ceduto lo 0,2% in aprile. In linea con le stime invece (-2,3%) il dato su base annua, sceso dell'1,6% in aprile.



