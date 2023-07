Borsa: Milano svetta in Europa con Mps e Bper, male la Juve

Milano chiude la sua quinta seduta consecutiva in rialzo, con l'indice Ftse Mib che continua ad aggiornare i massimi dal 2008 e sale a 28.774 punti, avvicinandosi alla soglia dei 29 mila punti.

I segnali di rallentamento dell'inflazione e le speranze di una rapida fine della stretta monetaria spingono la propensione al rischio degli investitori: a Piazza Affari, ancora una volta miglior listino in Europa, vengono premiate Mps (+3,9%) e Bper (+2,2%), in una seduta ancora una volta positiva per le banche, davanti a Pirelli (+1,8%), Iveco (+1,7%), Amplifon (+1,7%) ed Enel (+1,5%).

In controtendenza, invece, Cnh Industrial (-1%), Diasorin (-0,6%) e Prysmian (-0,5%). Fuori dal Ftse Mib male la Juve (-3,6%), maglia nera di tutto il listino.



