Piazza Affari inizia la seduta con cautela. Il primo Ftse Mib è piatto (+0,09%) ma dopo pochi minuti di scambi si spinge in terreno positivo. Alla testa del listino si trova Moncler (+1,04%), Finecobank (+0,5%) e Tim (+0,46%) che non soffre della multa dell'Antitrust per l'accordo con Dazn sul calcio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA