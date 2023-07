Borsa: l'inflazione frena e l'Europa brilla, corrono i Btp

Le Borse europee continuano la seduta di buona lena dopo l'avvio positivo di Wall Street e i dati americani sui sussidi di disoccupazione, che dimostrano la resilienza del mercato del lavoro. I dati seguono quelli sui prezzi alla produzione, cresciuti a giugno meno delle attese, confermando i segnali di raffreddamento dell'inflazione arrivati ieri dai prezzi al consumo e alimentando le speranze di un ammorbidimento della stretta monetaria della Fed.

Milano guida ancora una volta i rialzi in Europa, con il Ftse Mib che sale dell'1%, davanti a Parigi (+0,9%), Francoforte (+0,8%) e Londra (+0,3%) mentre a New York l'S&P 500 avanza dello 0,5% e il Nasdaq dell'1%, con il comparto tecnologico che viene spinto dai rialzi di Amazon dopo le vendite record durante il Prime Day. Nel Vecchio Continente, dove il dato finale sull'inflazione francese ha confermato la lettura flash, i verbali della riunione di giugno della Bce sembrano confermare l'attesa di un nuovo rialzo dei tassi di 25 punti base a luglio mentre il governatore di Bankitalia Ignazio Visco afferma che il picco sui tassi si avvicina.

A Piazza Affari brillano le banche con Mps (+4,1%) e Bper (+2,7%), davanti a Pirelli (+2,1%), Stm (+2%), Intesa (+1,7%), Nexi (+1,7%), Amplifon (+1,7%) ed Enel (+1,6%). I segnali di rallentamento dell'inflazione premiano anche i titoli di Stato, i cui rendimenti sono in calo generalizzato: quello del Btp decennale cala di 13 punti base al 4,11%, maglia rosa in Europa, mentre lo spread con il Bund cala di 5 punti base a quota 164.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA