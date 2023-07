Bce: "Almeno due rialzi dei tassi, a giugno e luglio"

Per far materializzare le previsioni della Bce sull'inflazione, il Consiglio direttivo deve, come minimo, procedere con due rialzi dei tassi successivi a giugno e luglio, che erano già compresi nelle ipotesi su cui si basano le previsioni. E' quanto emerge dai verbali della riunione Bce del 14 e 15 giugno.

I membri del Consiglio direttivo della Bce si sono detti preoccupati della persistenza dell'inflazione di fondo, ma qualcuno ha anche sottolineato come la Bce non dovrebbe mettere troppa enfasi sull'inflazione di fondo, perché il suo mandato è collegato a quella nominale. Inoltre, l'inflazione di fondo non rappresenta i consumi delle famiglie e storicamente non è stato un buon indicatore dell'inflazione futura. E' quanto emerge dal resoconto della riunione a Francoforte del 14-15 giugno. L'inflazione di fondo potrebbe comunque aver raggiunto il punto di svolta, anche se potrebbe servire tempo prima di una discesa costante.



