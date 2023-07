Salgono i rendimenti nell'asta dei Bot annuali tenuta oggi. In particolare sono stati assegnati titoli per 8 miliardi di euro, con scadenza 12 luglio 2024, a fronte di richieste per oltre 10,6 miliardi.

Il rendimento è stato del 3,947% con una variazione di 31 punti base.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA