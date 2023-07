Scivolone per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna ad agosto ha concluso la seduta in calo dell'8% rispetto alla chiusura della vigilia a 26,6 euro, avvicinandosi così al livello più basso dallo scoppio della guerra in Ucraina, toccato a inizio giugno sotto i 25 euro al Megawattora.



