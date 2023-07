Borsa: Milano sale (+0,5%) con Stm, Stellantis e il Banco

Piazza Affari inizia bene la seduta in una giornata in cui l'interesse degli investitori sarà catalizzato dai dati sull'inflazione americana del primo pomeriggio. Il Ftse Mib avanza dello 0,52% portandosi nuovamente a ridosso dei massimi dal 2008 segnati alcuni giorni fa.

A guidare gli acquisti sul listino principale sono Stm (+2,5%), promossa da Jefferies e Banca Akros, Stellantis (+1,5%) e Banco Bpm che avanza dell'1,4% dopo l'esclusiva concessa a Fsi per entrare nel business della monetica. Bene tutte le banche, con Bper (+1,2%) e Mps (+1,2%) in luce mentre Unicredit sale dello 0,8%, beneficiando del rialzo del il target price a 27,8 euro da parte di Redburn. Fuori dal Ftse Mib corre Tod's (+2,6%) promossa a 'buy' da Bryan Garnier. In controtendenza invece Nexi (-1,1%), per cui non è riuscita la corsa alle carte e ai pos di Banco Bpm, e Campari (-1,1%), che sconta il taglio del giudizio da parte di Citi, preoccupata dai rischi di esecuzione di una eventuale grande fusione.



