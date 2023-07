Ue, 'ricevuta richiesta di modifica Pnrr sulla quarta rata'

(ANSA) - STRASBURGO, 11 LUG - "Confermiamo di aver ricevuto la proposta di revisione mirata del piano dell'Italia, relativa a 10 misure nell'ambito della quarta richiesta di pagamento.

Come sempre, effettueremo le nostre analisi e riserveremo ogni commento pubblico sulle misure in questione a quando la nostra valutazione sarà completata".

Lo dichiara una portavoce della Commissione Ue in merito alla richiesta italiana di modificare gli obiettivi per la quarta tranche di pagamenti ex Next Generation Ue. (ANSA).