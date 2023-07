Ue emette altri bond per 4 miliardi per il Pnrr

La Commissione Europea ha concluso l'ottava transazione sindacata da inizio anno con l'emissione di obbligazioni trentennali per 4 miliardi di euro.

L'operazione è stata la prima nell'ambito del piano di finanziamento per la seconda metà del 2023, quando intende raccogliere 40 miliardi di euro a lungo a termine. La domanda ha superato i 73 miliardi di euro, con un tasso di sottoscrizione in eccesso di oltre 18 volte, il più alto registrato in una sindacazione dell'Ue.

I proventi saranno utilizzati per il programma di ripresa NextGenerationEu e il programma di assistenza macrofinanziaria per l'Ucraina.



