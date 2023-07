Salvini, domani incontro su sciopero,ma sono pronto ad agire

"Indire uno sciopero il 13 di luglio con 35 gradi e lasciare a piedi 1 milioni di pendolari che vorrebbero andare a lavorare, non so quanto sia fare del bene al paese. Io sto cercando di mediare, domani incontro al ministero i leader sindacali, datori di lavoro". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso del convegno Oice: 'Dal Pnrr al Green Deal passando per il Ponte, le sfide dell'Ingegneria e dell'Architettura', circa lo sciopero di giovedì nelle ferrovie. "Ho il massimo rispetto per il diritto allo sciopero, le rivendicazioni salariali ma non penso sia rispettoso per il bene del Paese. Spero che si trovi un accordo in via bonaria, se non arrivasse l'accordo mi prendo l'onore e l'onere di esercitare il fatto che difendo il diritto alla mobilità di 60 milioni di italiani", ha sottolineato il ministro.



