Pnrr, condivise con l'Ue 10 modifiche su 27 obiettivi

Sono state condivise con la Commissione europea 10 modifiche su 27 obiettivi che oggi hanno ottenuto il via libera della Cabina di regia sul Pnrr. Lo si apprende al termine della riunione a Palazzo Chigi. Da oggi, viene spiegato, può partire il processo formale di revisione della quarta rata.



Il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto terrà una conferenza stampa alle 15 alla sala stampa di Palazzo Chigi, al termine della Cabina di regia. All'ordine del giorno della riunione le modifiche della quarta rata.



"La presidente Meloni si assuma le sue responsabilità e venga a spiegarci in Parlamento perché non si è ancora visto un euro della terza rata del PNRR e perché rischia di slittare anche la quarta, si ricordi che parliamo di risorse che riguardano investimenti strategici per le imprese, il lavoro e le vite delle persone e ottenerle è essenziale per far ripartire il Paese. Una cosa è certa: non possiamo perdere la storica opportunità del Pnrr perché il governo passa il suo tempo a difendere Santanchè, La Russa e Delmastro." Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein.







"Chiaramente se la terza rata del Pnrr fosse entrata prima, sarebbe stato meglio. Stiamo gestendo però la situazione confidando che quanto prima questa benedetta terza rata venga finalmente somministrata". Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa. "Quello che auspico è, chiaramente, che queste risorse arrivino, se non arrivano, al momento siamo in grado di gestire la situazione", aggiunge il ministro.