Lo spread tra Btp e Bund a 173 punti

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni si muove intorno ai 173 punti base in avvio di scambi del mercato obbligazionario. Il rendimento del decennale italiano è del 4,36 per cento, quello tedesco del 2,6 per cento.

