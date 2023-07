La7 punta ancora sull'informazione, in arrivo Gramellini

Informazione, approfondimento, inchieste, intrattenimento culturale e satira. Sono questi i cinque elementi più rilevanti del nuovo palinsesto di La7 per la stagione 2023/2024.

Dal gruppo storico con Enrico Mentana, Lilli Gruber, Giovanni Floris, Andrea Purgatori, Corrado Formigli, Diego Bianchi, Aldo Cazzullo, Licia Colò, Tiziana Panella, alle riconferme di David Parenzo, Marianna Aprile, Luca Telese, fino a new entry come Massimo Gramellini. Questi i nomi di punta dell'emittente, che ha presentato il suo nuovo palinsesto a Milano.

Tra le diverse novità, in arrivo nel weekend Massimo Gramellini con un doppio appuntamento il sabato e la domenica: una bussola per leggere e capire l'attualità. Saranno previste anche incursioni nel palinsesto dello storico Alessandro Barbero, a cui saranno affidati speciali di prima e seconda serata. A completare l'offerta sull'approfondimento sarà la collaborazione con Ezio Mauro, che firmerà uno speciale all'interno della nuova stagione di Atlantide.



