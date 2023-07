Ue,'ricevuta richiesta di modifica del Pnrr sulla quarta rata'

Il progetto sullo sviluppo dell'industria cinematografica cambia soltanto nome del soggetto attuatore, da Istituto Luce Studios a Cinecittà. L'investimento sulla tecnologia satellitare è stato ridefinito in base agli sviluppi del mercato per evitare sovrapposizioni con gli investimenti privati dell'Internet of Things, basato su piccoli satelliti. Inoltre viene corretto un errore che del progetto Osservatore della Terra, perché l'incubatore del Sud Italia non rientra nel Pnrr ma nel fondo complementare. La terza modifica riguarda gli asili nido, e non toglie finanziamenti ma chiede più tempo per emanare altri bandi. La quarta tocca il rinnovo del parco ferroviario del trasporto regionale e intende chiarire la composizione di treni e carrozze da acquistare. La quinta interviene sulla sperimentazione dell'idrogeno per la mobilità ferroviaria, alla luce delle gare non andate a buon fine.