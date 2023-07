Fincantieri, consegna della Explora I rinviata per sicurezza

Un difetto nei pannelli resistenti al fuoco installati a bordo. Sarebbe questa la ragione per cui la nave da crociera Explora I, non è stata consegnata giovedì scorso nei cantieri navali di Fincantieri, a Monfalcone (Gorizia), come era programmato. A sostenerlo è un articolo del quotidiano britannico Financial Times, rimbalzato in Italia e rilanciato da diverse testate tra cui il Tgr del Fvg.

La Explora è stata commissionata da Msc a Fincantieri ed è stata realizzata negli stabilimenti di Monfalcone.

Secondo il quotidiano britannico, Fincantieri sarebbe stato informato solo a fine di maggio da Paroc, fornitore finlandese, che i pannelli avevano perso la certificazione di sicurezza.

Proprio per questo non è stato possibile installarli su Explora I, una nave da crociera di 248 metri. Nei giorni scorsi i pannelli sono stati richiamati dal distributore locale, costringendo Msc e Fincantieri ad annullare la consegna a poche ore dalla cerimonia.

Secondo il Financial Times, il problema non sarebbe limitato alla sola Explora I ma sarebbero 45 le navi da crociera costruite utilizzando quel tipo di arredo. Anche il colosso delle crociere Carnival Corporation ha fatto sapere che su una delle sue navi sarebbero stati montati pannelli risultati privi della certificazione. Nessun commento è invece arrivato dal produttore finlandese.



