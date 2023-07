Bnl valuta ricorso a sentenza su cessione a Cap Gemini

(v. 'Tribunale a Bnl...' delle 14.41) (ANSA) - ROMA, 11 LUG - Bnl Bnp Paribas "prende atto" della sentenza emessa dal Tribunale di Roma che ha dichiaro inefficace la cessione del 2022 a Cap Gemini del ramo It e "si è immediatamente attivata per darvi seguito". Lo si legge in una nota secondo cui "Bnl rimane, altresì, convinta del valore industriale e strategico della partnership con Capgemini e si riserva ogni azione e l'eventuale ricorso per sostenere la propria posizione".

La banca "provvederà con effetto immediato a ripristinare il rapporto di lavoro con i colleghi interessati dalla sentenza.

Tuttavia, consapevole della difficoltà della situazione e con l'obiettivo di preservare la qualità del servizio ai clienti, la Banca ha avviato un percorso di informazione e confronto con le Organizzazioni Sindacali, così come previsto dal contratto collettivo di lavoro, per procedere alla definizione di soluzioni che permettano il mantenimento della continuità operativa presso Cft/Capgemini, tenendo fede al pieno rispetto dei ruoli e della professionalità delle persone" conclude il comunicato. (ANSA).