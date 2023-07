Bankitalia, ad aprile cresce la spesa dei turisti stranieri

Lo scorso aprile il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia ha registrato un avanzo di 1,4 miliardi di euro, in aumento rispetto allo stesso mese del 2022 (1,1 miliardi); la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia (3,8 miliardi) e quella dei viaggiatori italiani all'estero (2,4 miliardi) hanno registrato il medesimo incremento tendenziale (32%). Lo rileva la Banca d'Italia.

Nel trimestre terminante in aprile 2023 la spesa degli stranieri in Italia è aumentata del 30% rispetto all'anno precedente e quella dei viaggiatori italiani all'estero del 41%.

Nel confronto con il periodo pre-pandemico, entrambi i flussi si sono collocati in termini nominali su livelli superiori a quelli osservati nel trimestre terminante in aprile 2019, rispettivamente del 7,9% per quelli in entrata e del 16,7% per quelli in uscita.



