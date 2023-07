Borsa: Milano prosegue debole con le auto e utility, Tim -1%

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - La Borsa di Milano (-0,2%) prosegue debole, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dalle utility e dal comparto dell'automotive. Lo spread tra Btp e Bund sale a 172 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,36 per cento.

In fondo al listino principale Interpump (-1,4%) e Nexi (-1,2%). Male anche Tim (-1%), in attesa che venga definita la vicenda della vendita della Rete. Tra le utility in calo Snam (-1%), Hera, Erg e A2a (-0,7%). In ordine sparso l'energia con Saipem in calo dello 0,5% mentre sono in rialzo Eni (+0,4%) e Tenaris (+0,1%).

Contrastate le banche. In calo Mps (-0,8%), Unicredit (-0,6%) e Intesa (-0,3%). Sono in rialzo Fineco (+1,8%), dopo i dati della raccolta superiori alle attese, Bper (+0,5%), Banco Bpm (+0,2%). Seduta negativa per le assicurazioni con Generali in calo dello 0,7% e Unipol piatta (-0,07%). In rosso le auto con Stellantis (-0,3%), nel giorno dell'incontro di Tavares con il ministro del Made in Italy Adolfo Urso. In flessione anche Iveco (-1%) e Cnh (-0,6%). (ANSA).