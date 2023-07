Borsa: l'Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Dopo un avvio debole, le Borse europee ritrovano la strada del rialzo in vista di Wall Street dove i future sono in calo. Gli investitori si mostrano positivi in vista dei dati sull'inflazione e della prossima stagione delle trimestrali. Tutti dati che influiranno sulle prossime decisioni delle banche centrali sul rialzo dei tassi. E sullo sfondo la guerra in Ucraina con il prossimo vertice Nato di Vilnius. Sul versante valutario l'euro scende a 1,0961 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 è poco mosso (+0,06%). In modesto rialzo Milano (+0,4%), Parigi e Francoforte (+0,3%), Londra (+0,1%), poco mossa Madrid (-0,02%). I principali listini sono sostenuti dall'energia (+0,7%), in vista delle decisione dell'Opec+ sulla produzione e con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende dello 0,5% a 73,5 dollari al barile e il Brent a 78,1 dollari (-0,4%). Si mettono in mostra anche le banche (+0,2%), con la prospettiva di maggiori ricavi per effetto del rialzo dei tassi, e le assicurazioni (+0,3%).

Galleggiano le utility (-0,01%), con il prezzo del gas in netto calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 4,9% a 31,8 euro al megawattora. Tra i comparti azionari è in calo il lusso (-0,1%) mentre sono poco mosse le auto (+0,01%).

A Piazza Affari mostrano i muscoli Bper (+3,1%) e Fineco (+2,7%). Tra le banche in luce Banco Bpm (+2%). Acquisti per Campari (+1,7%), Eni e Hera (+1%). Scivola Nexi (-1,2%). Male anche Iveco (+0,9%) e Ferrari (-0,5%). Piatta Tim (-0,08%).

