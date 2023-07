Borsa: l'Europa conclude lievemente positiva, Londra +0,2%

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Mercati azionari del vecchio continente leggermente in rialzo: le Borse migliori della giornata sono state quelle di Parigi e Francoforte, in crescita entrambe dello 0,4%.

Il listino di Amsterdam è salito dello 0,3%, con Londra in aumento dello 0,2%. Piatta la chiusura di Madrid. (ANSA).