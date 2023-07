Bonomi, 'annunci deleteri su aumento dei tassi'

(ANSA) - MODENA, 10 LUG - "Continuiamo a non comprendere questa continua rincorsa a combattere l'inflazione con lo strumento dei tassi. In un momento in cui dobbiamo sostenere gli investimenti, la rincorsa ad aumentare i tassi è deleterea soprattutto con una politica di annunci". Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. "La Bce continua a seguire l'impostazione tedesca. Posso capire che i tedeschi per questioni storiche hanno un problema con l'inflazione, ma non è che tutta la politica europea debba sempre essere basata sui tedeschi. O decidiamo che l'Europa fa politica industriale per l'Europa o decidiamo che i tedeschi decidono per l'Europa", ha sottolineato Bonomi. (ANSA).