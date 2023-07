Arriva la card contro il caro prezzi, 380 euro per 1,3 milioni di famiglie

Trecentottanta euro di bonus per l'acquisto di generi e alimenti di prima necessità, per circa un milione e trecentomila famiglie con redditi bassi. È ai blocchi di partenza la card predisposta dal governo per far fronte al caro spesa che ha svuotato i carrelli di molti italiani.

Annunciato nei mesi scorsi, e inizialmente ipotizzato per circa 1,4 milioni di nuclei, il provvedimento prevede un aiuto una tantum destinato a chi ha un Isee fino a 15.000 euro annui, che verrà erogato attraverso gli Uffici Postali.

La misura governativa, che sarà presentata domani nei dettagli, era stata inserita nella legge di Bilancio 2023, grazie allo stanziamento di 500 milioni di euro.