Confesercenti, 10 milioni di italiani a caccia di sconti

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Partono i saldi estivi con 10milioni di italiani pronti già questa settimana ad andare alla caccia dell'offerta migliore con un budget medio di 227 euro: secondo una ricerca Confesercenti Ipsos sulle intenzioni di acquisto questo weekend partirà la caccia allo sconto, dopo un anno difficile che ha visto la riduzione della spesa per abbigliamento e le calzature di quasi un terzo del campione a causa del caro vita. In media, chi farà shopping nei saldi - sottolinea la ricerca basata su interviste a 850 persone tra i 18 e i 65 anni - comprerà poco meno di tre prodotti a testa, anche se il 26,9% ne comprerà quattro o più (il 40,8% uno o due). In cima alle preferenze degli italiani ci sono le calzature - acquisto segnalato dal 65% del campione, circa il 68% tra le donne - seguite da magliette (t-shirt ma anche top, body e canottiere) che sono ricercate dal 57,3% dei consumatori. Poi pantaloni, jeans, shorts e leggings (53%, ma è il 61% tra gli uomini), costumi (21,5%) e camicie (19,6%). Tra le donne, forti gli acquisti di abiti estivi (31% delle segnalazioni). (ANSA).