Just Eat si espande in Italia, 2mila assunzioni in un anno

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Just Eat punta ad espandersi in Italia, con investimenti per incrementare i ristoranti presenti sulla piattaforma e con un piano di assunzioni che prevede l'ingresso di 2mila nuovi rider con contratto di lavoro subordinato in un anno.

"Il mercato del food delivery in Italia sta crescendo e vale circa 2 miliardi di euro", afferma il country manager di Just Eat Italia, Daniele Contini, spiegando che "questo trend continuerà", nonostante oggi ci siano dei "segnali di rallentamento legati all'inflazione". In Italia infatti c'è ancora spazio per crescere, in quanto "è un mercato ancora piccolo rispetto agli altri mercati europei dove è abitudine comune ordinare pranzo e cena a domicilio".

Per Just Eat, presente in 20 Paesi a livello internazionale, "l'Italia è uno dei mercati importanti" in cui "vogliamo continuare a crescere anche nei prossimi anni", sottolinea il manager. Oggi sono quasi 28mila i ristoranti presenti sulla piattaforma e "continuiamo a espanderci: quest'anno abbiamo già aperto in 10 nuove città ed entro la fine del 2023 se ne aggiungeranno probabilmente altre dieci". Queste aperture generano "circa 500 nuovi posti di lavoro", per un totale di "2mila assunzioni in un anno (maggio 2023-maggio 2024)", in linea con il modello adottato dall'azienda, da due anni a questa parte, volto ad assumere "tutti i rider". "Crediamo sia corretto andare in questa direzione, sia a livello normativo che di responsabilità sociale", dice il manager evidenziando inoltre l'importanza dei tre hub di Roma Milano e Firenze, che "sono dei centri logistici dove i rider possono recarsi all'inizio del turno e prendere il proprio mezzo, lo zaino igienizzato e il kit sicurezza, per poi rientrare al termine del lavoro". Un modello che coinvolge "il 10% dei nostri rider e che stiamo cercando di sviluppare perché è innovativo e piace anche ai Comuni" (ANSA).