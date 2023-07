Borsa: Milano svetta con Saipem e Iveco, vola De Nora

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Seduta brillante per Piazza Affari, che svetta in un'Europa incerta e chiude la seduta con l'indice Ftse Mib in progresso dello 0,%. A trainare il listino milanese sono state Saipem (+4,7%) e Iveco (+3,7%), in una seduta positiva in Europa per i titoli delle materie prime, dell'energia, delle auto e delle banche. Non a caso a Piazza Affari tra i migliori si segnalano Fineco (+3%), Bper (+2,7%), Mps (+2,5%), Tenaris (+2,6%), Leonardo (+2,5%), Banco Bpm (+2,2%), Unicredit (+2,1%) e Stellantis (+2,1%). In controtendenza Amplifon (-1,7%), penalizzata dal taglio del giudizio da parte di Intermonte, Terna (-0,9%), Inwit (-0,8%) e Snam (-0,7%), con le utility vendute in tutta Europa. Fiacca Generali (-0,1%) all'indomani dell'acquisizione di Conning.

Fuori dal Ftse Mib vola Industrie De Nora (+5,86%), miglior titolo del listino grazie al successo della quotazione di Nucera, di cui ha il 34% del capitale. (ANSA).