Borsa: Asia giù con paura per le banche centrali, Sidney -1,6%

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Mercati asiatici e dell'area del Pacifico tutti in calo sui timori che la stretta monetaria delle banche centrali non si allenti. La Borsa di Tokyo chiude infatti in ribasso di un punto percentuale, con Hong Kong negativa dello 0,7%.

Poco sotto la parità i listini cinesi di Shanghai e Shenzhen, che limitano le perdite sulle promesse di intervento a sostegno dell'economia da parte del governo di Pechino.

Pesanti invece le chiusure di Seul, che segna un ribasso dell'1,2%, e soprattutto di Sidney, più sensibile alle possibili scelte della Federal reserve, che perde l'1,6% finale.

Incerti i futures sull'avvio dei mercati europei. (ANSA).