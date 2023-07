Urso, 'mi aspetto a breve un calo delle tariffe aeree'

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso spiega di essere in attesa di ulteriori dati dalle compagnie aeree (ascoltate al ministero pochi giorni fa) per fare un punto sui prezzi altissimi dei voli, soprattutto sulle tratte nazionali. Urso si aspetta comunque un calo delle tariffe a breve. Oggi intanto fornirà una prima informativa ai colleghi di governo in Cdm.

"Abbiamo avuto le prime risposte dalle compagnie convocate da Mr. prezzi. Le prime sei compagnie hanno spiegato di aver acquistato il kerosene mesi fa quando i prezzi erano più elevati. Ma ci dicono, e aspettiamo i dati ufficailai, che quelle scorte dovevano essere già esaurite. Mi aspetto quindi a breve la riduzione delle tariffe".

Più in generale su tutti gli aumenti Urso prosegue: "ho dato mandato agli uffici di studiare ulteriori soluzioni oltre quanto gia' fatto sui carburanti, la pasta, gli ortaggi e i prodotti per l'infanzia perchè la manovra sull'Iva non mi sembra abbia portato beneficio ai consumatori. Stiamo analizzando le soluzioni migliori. Il governo agisce e fornisce una soluzione".