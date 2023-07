Nuova strategia per Banda Ultra Larga, 2,8 miliardi di fondi

Una revisione della Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga che, articolata in quattro aree di intervento con 25 iniziative complessive, prevede investimenti per circa 2,8 miliardi di euro usando anche economie del Pnrr. E poi: il cronoprogramma per l'identità digitale, il fascicolo sanitario elettronico e un approfondimento sull'intelligenza artificiale.

Sono alcuni dei temi affrontati nella seconda riunione del Comitato interministeriale per la transizione digitale che si è tenuta a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario per Innovazione tecnologica, Alessio Butti.