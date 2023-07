Borsa: l'Europa peggiora ancora, Milano cede l'1,2%

Le Borse europee peggiorano rispettano ad un avvio già in terreno negativo. I mercati hanno mal digerito i verbali della Fed dai quali emerge una spaccatura interna sul tema del rialzo dei tassi. Gli investitori temono un ulteriore rallentamento della crescita economica a causa di una politica monetaria aggressiva. Sul fronte valutario l'euro è poco mosso a 1,0857 sul dollaro mentre i rendimenti dei titoli di Stato sono in rialzo.

Il rublo, notevolmente indebolitosi nelle ultime settimane, continua oggi la sua corsa al ribasso, con l'euro che ha sfondato la soglia psicologica dei 100 rubli per la prima volta dal marzo del 2022. La moneta europea è arrivata a toccare i 102 rubli, con una crescita di oltre il 3% rispetto a ieri, mentre il dollaro è arrivato a 93,3 rubli con un rafforzamento di oltre il 2,5%. La governatrice della Banca centrale rusa, Elvira Nabiullina, citata dall'agenzia Ria Novosti, ha spiegato l'indebolimento della moneta nazionale con la forte riduzione del surplus commerciale russo.

Agenzia ANSA Mfe in calo in Borsa dopo la lettura del testamento Le quotate della famiglia Berlusconi sono in calo in Borsa dopo la lettura del testamento del Cavaliere. (ANSA)



L'ANDAMENTO IN EUROPA

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,85%. In calo Parigi (-1,3%), Milano (-1,2%), Londra (-0,9%), Madrid (-0,8%) e Francoforte (-0,7%), quest'ultima dopo i dati in crescita dei nuovi ordini dell'industria. Sui principali listini pesa il comparto dell'automotive (-1,1%). Male anche l'energia (-0,9%), con il prezzo del petrolio in moderato calo. Il Wti cede lo 0,3% a 71,60 dollari al barile e il Brent a 76,33 dollari (-0,4%).

Vendite sulle banche (-1,1%) e sulle assicurazioni (-0,5%). Andamento negativo per il comparto tecnologico (-0,8%).

Contengono le perdite le utility che si muovono sulla parità (-0,06%) con il prezzo del gas che procede in netto calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 3,1% a 33,3 euro al megawattora. Seduta in calo per l'oro, bene rifugio per eccellenza, che lascia sul terreno lo 0,4% a 1.919 dollari l'oncia.

Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund sale a 170 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,21% (+5 punti base). In aumento anche il tasso del Bund tedesco al 2,51% (+4 punti). Nervosi anche i rendimenti dei Paesi 'periferici' con la Spagna al 3,57% (+4 punti) e quello della Grecia al 3,82% (+6 punti).