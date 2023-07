Borsa: l'Europa apre in calo, si guarda alle banche centrali

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Le Borse europee avviano la seduta in calo dopo i verbali della Fed ed in vista di nuovi rialzi dei tassi d'interesse. I mercati temono che ulteriori rialzi dei tassi di interesse possono indebolire ulteriormente la crescita economica globale. Sotto i riflettori anche la Cina dove si attendono nuovi e più significativi stimoli all'economia.

Apertura in calo per Parigi (-0,97%), Londra (-0,81%) e Francoforte (-0,76%). (ANSA).