Stellantis, 'Stla Medium' per Peugeot, Ds, Lancia e Opel

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - La Stla Medium, una delle quattro nuove piattaforme per le auto elettriche di Stellantis, sarà utilizzata per produrre berline, crossover e suv dei brand Peugeot, Ds, Lancia e Opel dei segmenti C e D. Garantirà un'autonomia di oltre 700 chilometri (420 miglia) con il pacchetto Performance e di oltre 500 chilometri (300 miglia) con il pacchetto Standard. Lo hanno spiegato Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis e Sebastian Jacquet, il manager che ha seguito lo sviluppo della piattaforma.

Stla Medium sarà installata in diversi stabilimenti del gruppo per supportare gli obiettivi di elettrificazione, a partire dall'Europa. I primi Paesi in cui sarà utilizzata sono la Francia, l'Italia - a Melfi, dove saranno prodotte 4 vetture elettriche a partire dal 2024 - , la Germania e il Nord America.

"Quello che vediamo oggi è il prodotto di poco più di due anni di innovazione senza compromessi per offrire una mobilità pulita, sicura e conveniente, e supportata da investimenti per 30 miliardi di euro nell'elettrificazione e nel software fino al 2025" ha sottolineato Stellantis.

I veicoli realizzati su Stla Medium saranno venduti in tutto il mondo e saranno disponibili con trazione anteriore o integrale tramite l'aggiunta di un secondo modulo di propulsione elettrica nella parte posteriore, con una potenza compresa tra 160 e 285 kW (Bev). (ANSA).