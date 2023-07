Borsa: Milano cede (-0,25%) con l'Europa, in luce Saipem

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Milano è debole (-0,25%) al pari degli altri listini europei che, come la Borse asiatiche, prendono atto della mancata ripartenza dell'economia cinese confermata dall'indice pmi dei servizi in Cina, e attendono gli indici dei direttori agli acquisti nel settore dei servizi nei paesi dell'eurozona. L'attenzione è tuttavia rivolta soprattutto ai verbali della Fed stasera in una giornata in cui riapre Wall Street dopo la pausa per la festa dell'indipendenza.

A Piazza Affari la migliore è Saipem (+1,38%) seguita da Unicredit (+0,83%) e Inwit (+0,8%). Male invece Banca Generali (-1,36%) e, sempre nel risparmio gestito Fineco (-0,83%). Cede poi Stm (-1,14%). Fanno peggio dell'indice Generali (-0,5%) e Mediobanca (-0,4%).